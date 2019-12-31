Мир у державі має стати головним здобутком року прийдешнього. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя!" Юрій Бойко. Політик звернувся до українців і привітав зі святами.

"Это семейный праздник, мы встречаем всей семьей за одним столом, как правило собираются все. Я убежден, что следующий год будет лучше, чем предыдущий, потому что страна потихоньку остывает от национализма, идет от… пусть небольшие шаги, но шаги к миру. Я убежден, что все будет хорошо. Единственное, нам нужно самим трудится, самим проявлять позицию, самим добиваться того, чтобы страна жила лучше. Я желаю всем украинцам добра, любви мира и хорошего Нового года", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".