Тепла зима і в Україні. Новорічного настрою у столиці додавали ялинки, які продавалися містом. Але вже з першого січня сотні зелених дерев залишилися просто лежати на вулицях. Тим часом у столиці вже відкрили пункти прийому ялинок. Куди нести новорічне дерево і що з ним зроблять, дізнавалися мої колеги.

Місця для продажу новорічних дерев у всіх містах країни ще кілька днів тому були велелюдними і дарували святковий настрій. Та вже першого січня пункти збути перетворилися на ялинкові кладовища.

Не викидати, а здавати на переробку радять у зеленому господарстві столиці. Із другого січня в Києві працюють 15 пунктів приймання ялинок. Знайти найближчий до своєї оселі можна на сайті Київської міської адміністрації. Жителі столиці поки що приносити новорічні красуні не квапляться, то ж комунальники збирають ті дерева, що залишили по собі продавці.

"Основна маса приносить після 19 числа, після Водохрещі. І були такі моменти, що в минулому році ми продовжували на місяць цей пункт прийому це було до березня. Як в цьому році буде, не знаю. Поки що люди дзвонять, цікавляться де коли і до котрої години можна привозити ялиночки", - говорить Вадим Мельник, керівник відділення комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району м. Києва.

Офіційно пункти приймання працюватимуть із дев'ятої ранку до четвертої дня. Утім, запевняють комунальники, дерево можна здати охороні в будь-який зручний час. Далі всі ялинки відправляють на переробку.

"Ми запускаємо техніку, яка подрібнює до дрібної фракції - це мольча, яка послідовно може використовуватись як декорація, в декоративних цілях, може використовуватись в підсипаннях пристовбурових частин дерев, для того, щоб не обвітрювалась ця частина, земля і зберігає вологу", - пояснює Вадим Мельник.

Утім, не всі кияни викидатимуть новорічні дерева.

"Ялинку я викидати не буду, вона в мене штучна. Згорну і на балкон".

"В мене чесно, немає, мені жалко їх різати".

"В мене йолки немає, в мене іскуствєнна йолка, а по телевізору чула, що є пункти прийому".

А доки комунальники думають про переробку дерев, у деяких міських адміністраціях уже замислилися про зменшення кількості збуту ялинок до нового року.