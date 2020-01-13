Сегодня онлайн можно приобрести даже те товары, которые всегда относились к категории офлайновых. Например, магазин "Контракт пол" продает различные виды напольных покрытий, как штучных, так и рулонных.

Специалисты "Контракт пол" рассказали, что купить линолеум в Киеве через интернет гораздо выгоднее, поскольку его стоимость в сети на 10-20% ниже, чем в обычном магазине. Благодаря отсутствию расходов на аренду, зарплату консультантов и коммунальные платежи интернет-магазин имеет возможность предложить своим клиентам более выгодную цену. Но кроме этого, есть еще ряд плюшек онлайн-покупки, о которых обязательно стоит узнать.

Оригинальные покрытия от производителей

"Контракт пол" имеет большой оборот продукции. По внутренней статистике магазина, они продали больше 1 145 000 м2 различных материалов и еще около 150 000 единиц постоянно находится на собственном складе для оперативной продажи. Благодаря таким объемам торговли компания стала ведущим партнером некоторых производителей и наладила прямые закупки без посредников.

Подобные партнерские отношения позволяют магазину "Контракт пол":

гарантировать оригинальность своей продукции;

постоянно иметь актуальные запасы на складе;

собирать положительные отзывы от довольных клиентов.

Официальная гарантия и возврат покупки

Надежные производители напольных покрытий дают официальную гарантию на свою продукцию. Она защищает покупателя от заводского брака и дефектов, которые проявляются в первые месяцы после укладки покрытия. При возникновении подобных ситуаций компания "Контракт пол" отправляет к клиенту своего специалиста, который оценивает:

правильность укладки и стыковки покрытия;

вероятность механического воздействия;

условия укладки;

качество и совместимость использованных строительных материалов.

На основе собранной информации принимается решение о гарантийной работе с покрытием. Интернет-магазин "Контракт пол" также дает возможность в течение 14 дней после покупки вернуть товар, который по каким либо причинам не подошел. Но есть ряд условий:

фирменная упаковка должна остаться целой; на покрытии отсутствуют признаки монтажа и демонтажа; мерные ковровые изделия и линолеум возврату и обмену не подлежат.

Выгодные условия для оптовиков и дилеров

Кроме розничной торговли, "Контракт пол" работает над созданием собственной дилерской сети и расширяет базу оптовых клиентов. Для этих категорий покупателей цены на линолеум в Харькове и других регионах будут заметно ниже. Но чтобы сохранить за собой дилерскую скидку, необходимо ежемсячно выполнять определенный объем закупок.

"Контракт пол" предлагает эксклюзивные условия работы с такой импортной продукцией, как:

ковровая плитка и ковролин;

линолеум и ламинат;

искусственный газон;

строительные клея и смеси.

Для уточнения всех нюансов можно связаться с ответственным специалистом компании по телефону 067 621-87-58 или посетить офис. "Контракт пол" - универсальный магазин, в котором можно подобрать идеальное покрытие или найти выгодного бизнес-партнера. Выбирайте свой вариант сотрудничества!