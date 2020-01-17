У Перу перехопили контрабанду рідкісних пташок [ Редактировать ]
Рідкісну живу контрабанду перехопили в Перу. В аеропорту Кальяо у громадянина Бельгії вилучили близько двох десятків пташок з Амазонії, що перебувають під загрозою зникнення.
Бранок спакували в картонні коробки та поклали до валізи. Її господар прямував з Перу до Франції. Врятованих пташок доправили до зоопарку Ліми для реабілітації.
Пернаті з південноамериканської сельви мають яскраве забарвлення, тому дуже популярні серед колекціонерів. Та через браконьєрство на зменшення площі лісів багато видів опинилися на межі вимирання.
"Птахів знайшли у стані стресу. Закордон їх намагалися вивезти у маленьких коробках. За понад 10 годин перельоту - більшість загинула б. За статистикою, виживає лише один птах із 10", - говорить Пілая Аяла, орнітолог національної служби дикої природи Перу.
по теме
В Іспанії сотня вершників очистилась вогнем
Уночі на вулицях розкладають багаття і власники коней перестрибують через них на своїх скакунах
Австралійці беруть відпустки та виходять у ліси для спасіння тварин
Допомагати австралійській дикій природі сьогодні стало справжнім мейнстрімом. Моделі з усього світу збирають сотні тисяч доларів на своїх сторінках у соцмережах на потреби австралійських пожежників
Харків'яни шиють домівки для звірів Австралії
Місцева майстриня шиє маленькі мішечки для звірів, які лишилися без домівок і надсилає в Австралію
В Альпах змагалися у перегонах на собачих упряжках
Участь у них беруть півтисячі погоничів з десяти країн. Учасники мають подолати 400-кілометровий маршрут, і лише з 20 привалами
На Запоріжжі леви-циркачі переїхали на пенсію до реабілітаційного центру
У реабілітаційному центрі на Запоріжжі поповнення. Туди переїхали шестеро левів, колишніх циркачів. Нещодавно виступи на арені диких тварин заборонили і тепер сотні хвостатих шукають прихистку