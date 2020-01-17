Рідкісну живу контрабанду перехопили в Перу. В аеропорту Кальяо у громадянина Бельгії вилучили близько двох десятків пташок з Амазонії, що перебувають під загрозою зникнення.

Бранок спакували в картонні коробки та поклали до валізи. Її господар прямував з Перу до Франції. Врятованих пташок доправили до зоопарку Ліми для реабілітації.

Пернаті з південноамериканської сельви мають яскраве забарвлення, тому дуже популярні серед колекціонерів. Та через браконьєрство на зменшення площі лісів багато видів опинилися на межі вимирання.

"Птахів знайшли у стані стресу. Закордон їх намагалися вивезти у маленьких коробках. За понад 10 годин перельоту - більшість загинула б. За статистикою, виживає лише один птах із 10", - говорить Пілая Аяла, орнітолог національної служби дикої природи Перу.