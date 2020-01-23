"Дойче Бан" не візьме Укрзалізницю в управління [ Редактировать ]
"Дойче Бан" не візьме Укрзалізницю в управління.
Це повідомили в німецькій компанії на запит журналістів. Натомість там запропонували консультації й підтримку в комерційних і технічних питаннях. Саме про це, за інформацією "Дойче Бану", йшлося в попередніх домовленостях на економічному форуму в Давосі.
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