"Дойче Бан" не візьме Укрзалізницю в управління.

Це повідомили в німецькій компанії на запит журналістів. Натомість там запропонували консультації й підтримку в комерційних і технічних питаннях. Саме про це, за інформацією "Дойче Бану", йшлося в попередніх домовленостях на економічному форуму в Давосі.