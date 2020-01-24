Цього тижня активізувалися слідчі дії у справі про вбивство Катерини Гандзюк. У Херсоні відбулися затримання та обшуки. Заходи були дуже ефектні, застосовували навіть бронетехнику.

Затримали, серед інших, Ігоря Павловського - його підозрюють у причетності до організації вбивства. Нібито він був посередником між замовниками і виконавцями.

Однак, що цікаво, ці слідчі дії напряму не стосувалися справи Гандзюк. Усіх затриманих звинувачують в організації злочинної групи, що займалася вимаганням та захопленням майна у Херсонській області.

Генпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що затримання цих людей допоможе виявити, я цитую, "механізм планування та виконання" вбивства Гандзюк.