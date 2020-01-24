Вбивство Катерини Гандзюк: поліція затримала підозрюваного в організації злочину [ Редактировать ]
Цього тижня активізувалися слідчі дії у справі про вбивство Катерини Гандзюк. У Херсоні відбулися затримання та обшуки. Заходи були дуже ефектні, застосовували навіть бронетехнику.
Затримали, серед інших, Ігоря Павловського - його підозрюють у причетності до організації вбивства. Нібито він був посередником між замовниками і виконавцями.
Однак, що цікаво, ці слідчі дії напряму не стосувалися справи Гандзюк. Усіх затриманих звинувачують в організації злочинної групи, що займалася вимаганням та захопленням майна у Херсонській області.
Генпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що затримання цих людей допоможе виявити, я цитую, "механізм планування та виконання" вбивства Гандзюк.
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