У Брюсселі відбудеться рада асоціації "Україна - ЄС" [ Редактировать ]
Рада асоціації "Україна - ЄС" відбудеться сьогодні у Брюсселі. Це буде перше засідання за участі нового українського уряду. До Бельгії вирушила делегація на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком.
Європейців теж представлятимуть нові обличчя, адже з грудня склад Єврокомісії змінився. Сторони обговорять ситуацію в Криму та на Донбасі.
А ще стан двосторонньої торгівлі і впровадження Угоди про асоціацію. Також в українського прем'єра запланована низка двосторонніх зустрічей з очільниками європейських відомств.
по теме
Україна узгоджує умови участі у Програмі розширених можливостей НАТО
Офіційну заявку на приєднання до Програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва
У ПАРЄ обрали нового президента
Суперечлива реформа судів у Польщі й виступ президента Грузії. Такий порядок денний запланований сьогодні в Страсбурзі, там триває зимова сесія ПАРЄ. Напередодні був перший день її роботи
Україна має диктувати порядок денний сесії ПАРЄ - Юлія Льовочкіна
У Франції запрацювала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Уперше повноцінно стала до роботи оновлена делегація України в ПАРЄ
У Франції стартувала сесія ПАРЄ
Уперше за останні п'ять років у сесійній залі зустрілися українська та російська делегації
У ПАРЄ оскаржать права російської делегації
Україна та її партнери оскаржать права російської делегації у ПАРЄ - про це є домовленість з Литвою, Латвією, Естонією та Грузією