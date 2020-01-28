Сторони обговорять ситуацію в Криму та на Донбасі

Рада асоціації "Україна - ЄС" відбудеться сьогодні у Брюсселі. Це буде перше засідання за участі нового українського уряду. До Бельгії вирушила делегація на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Європейців теж представлятимуть нові обличчя, адже з грудня склад Єврокомісії змінився. Сторони обговорять ситуацію в Криму та на Донбасі.

А ще стан двосторонньої торгівлі і впровадження Угоди про асоціацію. Також в українського прем'єра запланована низка двосторонніх зустрічей з очільниками європейських відомств.