Про це повідомляють у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню

Бойовики заважають ОБСЄ моніторити район, де триває розведення сил. Про це повідомляють у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню.

У їхньому звіті йдеться: 25 та 26 січня біля Петрівського незаконні збройні формування заборонили проїзд патрулю Місії у напрямку району розведення сил.

Обмеження фіксували й протягом попереднього тижня. У СЦКК вважають: окупанти намагаються приховати свою активність на відповідних територіях, що порушує Мінські домовленості.