Бойовики заважають ОБСЄ моніторити район розведення сил [ Редактировать ]
Бойовики заважають ОБСЄ моніторити район, де триває розведення сил. Про це повідомляють у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню.
У їхньому звіті йдеться: 25 та 26 січня біля Петрівського незаконні збройні формування заборонили проїзд патрулю Місії у напрямку району розведення сил.
Обмеження фіксували й протягом попереднього тижня. У СЦКК вважають: окупанти намагаються приховати свою активність на відповідних територіях, що порушує Мінські домовленості.
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