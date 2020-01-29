Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті полеглих у бою під Крутами. 29 січня 191 після запеклого протистояння з червоноармійцями - війська УНР організовано відступили до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які перебували в резерві, потрапили у полон.

Наступного дня після катувань їх розстріляли більшовики. Усього під Крутами загинуло близько сотні українців. Бій київських добровольців проти добре озброєної армії Муравйова затримав ворога на чотири дні. Так курсанти зупинили ворога на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру.