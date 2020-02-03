Закон о труде: работника можно будет уволить за один день без выплат [ Редактировать ]
Фракция оппозиционеров требует отмены закона о среднем образовании и всех антисоциальных законов. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя планы оппозиционных депутатов на парламентскую неделю.
Фракция будет настаивать на принятии закона о снятии НДС с газа собственной добычи для населения, отмене дискриминационного закона о среднем образовании и всех антисоциальных законов, которые "напринимало монобольшинство".
Особо Юрий Бойко остановился на предлагаемом властью проекте закона "О труде". Так, он отметил:
Принятие законопроекта "О труде" приведет к тому, что работника можно будет уволить за один день без выходного пособия, привлечь к сверхурочной работе, будут ликвидированы льготы за тяжелые условия труда и проч. Этот законопроект просто уничтожает права экономически активных граждан. Люди будут просто бежать из страны. Мы будем бороться против принятия данного законопроекта.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала альтернативный проект Трудового кодекса, который обеспечивает права и социальные гарантии людей труда и полностью соответствует Конституции Украины.
Однако, по его словам, опять будет предпринята попытка "протащить закон о рынке земли, протащить децентрализацию в том ущербном виде, в котором она появилась в парламенте".
В вопросе открытия рынка земли наша позиция остается неизменной: сначала референдум - и только потом вынесение этого вопроса в парламент. Наша фракция внесла более 3 тыс. правок. И мы будем бороться за каждую из них.
Что касается законопроекта о децентрализации, то "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против любых попыток власти преобразовать громады в и пассивных исполнителей директив из "центра".
В предложенном законопроекте под видом децентрализации местное самоуправление превращалось в заложника "слуг". Этот законопроект необходимо доработать. Громады должны получить реальные полномочия и право распоряжаться заработанными средствами. В том виде, в котором этот законопроект предлагало монобольшинство, его принимать категорически нельзя.
Он также отметил, что благодаря активной позиции фракции законопроект об изменениях в Конституцию был отозван президентом.
Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали в Верховной Раде более 180 законопроектов, среди которых:
- пакет мирных инициатив,
- законопроекты, направленные на восстановление прав граждан и выполнение решений Конституционного Суда Украины,
- снижение тарифов и цен,
- повышение прожиточного минимума,
- ограничение заработной платы депутатам, членам Кабинета министров и их заместителям, руководителям государственных органов власти, Главе НБУ и другим высокопоставленным государственным чиновникам.
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