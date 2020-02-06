Смертельный коронавирус "заморил" голодом мальчика-инвалида [ Редактировать ]
В Китае от голода скончался мальчик-инвалид. В это время его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.
Известно, что за время отсутствия отца, мальчика кормили всего два раза.
В результате своих должностей лишились секретарь местного комитета компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.
По данным местных СМИ, отец мальчика разместил призыв о помощи в китайской соцсети Weibo, в котором рассказал, что его сын, страдающий ДЦП и неспособный самостоятельно передвигаться, есть и обслуживать себя, остался один без воды и пищи.
Ранее власти сообщили, что проведут расследование обстоятельств смерти подростка.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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