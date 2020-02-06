В Китае от голода скончался мальчик-инвалид. В это время его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что за время отсутствия отца, мальчика кормили всего два раза.

В результате своих должностей лишились секретарь местного комитета компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.

По данным местных СМИ, отец мальчика разместил призыв о помощи в китайской соцсети Weibo, в котором рассказал, что его сын, страдающий ДЦП и неспособный самостоятельно передвигаться, есть и обслуживать себя, остался один без воды и пищи.

Ранее власти сообщили, что проведут расследование обстоятельств смерти подростка.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.