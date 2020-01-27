В Киеве зафиксировали случай коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, в Украине, в Киеве, подтвердили первый случай коронавируса. Такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".
Однако, по словам медиков, опасаться не стоит, найденный в Киеве тип коронавируса не соответствует найденному в Китае. Тем не менее, стоит соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипований - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, короновирус - 1 и риновирус - 1", - написано в сообщении.
По состоянию на сейчас Министерство здравоохранения готовит открытое заявление по сложившейся ситуации.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут мерить температуру пассажирам из Китая. А также сообщалось, можно ли делать покупки с китайских сайтов без угрозы заразиться коронавирусом.
Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
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