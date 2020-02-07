Британия снимет торговые санкции с России [ Редактировать ]
В Британии планируют снять ряд торговых санкций с России и других стран после выхода из ЕС. Об этом сообщили в департаменте международной торговли на сайте британского правительства.
Британия планирует снять санкции с таких товаров как: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы и трубы бесшовные из черных металлов, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина.
Ранее сообщалось о том, что США ввели новые санкции против Ирана. "Санкции связанны с указом президента США Дональда Трампа, который направлен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников.
Мы писали, что США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Вашингтон обвинил кубинского министра в масштабном нарушении прав человека, а также поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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