В Британии планируют снять ряд торговых санкций с России и других стран после выхода из ЕС. Об этом сообщили в департаменте международной торговли на сайте британского правительства.

Британия планирует снять санкции с таких товаров как: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы и трубы бесшовные из черных металлов, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина.

Ранее сообщалось о том, что США ввели новые санкции против Ирана. "Санкции связанны с указом президента США Дональда Трампа, который направлен против распространителей оружия массового поражения и их сторонников.

Мы писали, что США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Вашингтон обвинил кубинского министра в масштабном нарушении прав человека, а также поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.