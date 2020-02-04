Соединенные Штаты Америки (США) готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай если Россия все-таки попытается достроить газопровод. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Сообщается, что Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях, если Россия попытается достроить недостающие километры трубопровода в Балтийском море. По данным Handelsblatt, новые санкции против инвесторов проекта или покупателей газа могут быть введены уже в феврале-марте.

Издание отмечает, что в конце 2019 года хватило одного письма сенатора Теда Круза владельцу специальной строительной компании Allseas, чтобы остановить строительство газопровода. В частности, после того, как Allseas пригрозили санкциями, она вышла из проекта.

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" затягивается. Также Алексей Гончарук с премьер-министром Швеции обсудил "Северный поток - 2".

Кроме того, до этого сообщалось, что в России заявили об отсутствии техники для строительства газопровода "Северный поток-2". Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года А подрядчик не собирается возобновлять работы.