Юрий Бойко призвал снять с рассмотрения законопроект о рынке земли и провести референдум [ Редактировать ]
С таким предложением Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко обратился к народным депутатам с трибуны Верховной Рады во вторник, 18 февраля.
Парламентарий акцентировал, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не выдумала ни одной из более 3 тысяч поправок к законопроекту "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
"Эти правки мы не сами выдумали, это то, чего требуют люди. Закон должен работать для людей, а не олигархов, которые хотят скупить землю. И предложение у нас простое: правящая коалиция, снимите этот закон с рассмотрения, дайте фермерам с ним ознакомиться, чтобы он четко отвечал интересам общества, и проведите референдум", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает на открытии рынка земли только после референдума. Сначала нужно распаевать землю между всеми гражданами, которые еще не получили земельный надел, упорядочить Госгеокадастр, обеспечить юридическую защиту тех, кто работает на земле, провести общенациональный референдум, а уже после - голосовать закон об открытии рынка земли в зале парламента.
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