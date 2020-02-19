Війна на Донбасі: загинув український воїн [ Редактировать ]
І вже відоме ім'я загиблого напередодні на Донбасі. Під час важкого бою на Луганщині загинув 22-річний Максим Хітайлов. Він був бійцем 72 бригади Чорних Запорожців. Воїн отримав смертельні поранення під час атаки окупантів на спостережний пункт у районі Хутора Вільного. Максим був родом з Полтавщини, у війську служив гранатометником.
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