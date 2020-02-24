Британці закликали не екстрадувати засновника Wikileaks [ Редактировать ]
Сьогодні в Великій Британії розпочнуться слухання щодо екстрадиції в США засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа. Справу розглядатимуть у лондонському королівському суді Вулвіча.
Напередодні в Лондоні провели мітинг на підтримку головного фігуранта справи. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликали не видавати фундатора Wikileaks.
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У Британії розглянуть екстрадицію в США Джуліана Ассанжа
Справу розглядатимуть у лондонському королівському суді Вулвіча. Напередодні в Лондоні провели мітинг на підтримку головного фігуранта справи. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликали не видавати фундатора "Вікілікс"
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