В Лондоні провели мітинг на підтримку головного фігуранта справи

Сьогодні в Великій Британії розпочнуться слухання щодо екстрадиції в США засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа. Справу розглядатимуть у лондонському королівському суді Вулвіча.

Напередодні в Лондоні провели мітинг на підтримку головного фігуранта справи. Кілька сотень людей пройшли маршем, закликали не видавати фундатора Wikileaks.