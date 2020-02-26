В конце прошлого года президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу вывести спиртовую отрасль из "тени". Насколько успешно справляются с этой задачей непосредственно налоговое органы в рамках своей компетенции, журналисты поинтересовалось у главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова, но внятного ответа не получили

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов не смог продемонстрировать, как его ведомство справляется с задачей вывода спиртовой отрасли из "тени", поставленной перед правительством президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание "РБК Украина".

Отмечается, что главный налоговик страны ничего не сказал журналистам о достижениях непосредственно ГНС в этом направлении, при этом начал перечислять "достижения" МЕРТа по части инициализации процесса приватизации "Укрспирта".

Так, Верланов сначала подтвердил свое присутствие на совещании у Президента Украины по вопросам спиртовой отрасли и ее детенизации, которое проходило в Тернополе. И добавил, что его подчиненные якобы сразу приступили к выполнению поручений Зеленского.

"ГНСУ заменила всех своих представителей на акцизных постах, ввела их ротацию, установила камеры", - сказал глава ведомства.

Но как повлияли на детенизацию рынка вышеперечисленные действия, Верланов не упомянул, никаких количественных показателей выполнения поручения также не предоставил.

Далее Верланов начал говорить о приватизации "Укрспирта", подчеркивая, что к работе налоговых органов не имеет никакого отношения, поскольку этим процессом сегодня заняты в МЕРТ и в Фонде государственного имущества.

"Налоговая полностью поддерживает эту позицию правительства и, начиная со второго полугодия, готова сотрудничать с будущими частными владельцами спиртовых заводов", - добавил налоговик.

Таким образом, вопрос об итоговых успехах ГНСУ в борьбе с детенизацией спиртовой отрасли остается открытым, при этом есть основания полагать, что до приватизации госпредприятия ожидать детенизации спиртового рынка не стоит.

Напомним, как ранее сообщали СМИ, в интервью РБК Верланов рассказал о законности назначения директора Департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Романа Гнатюка. Хотя именно этот департамент, наверняка, и должен был выполнять поручение президента путем усиления контроля за оборотом безакцизной алкогольной продукции, в том числе.

Также стоит отметить, что Роман Гнатюк привлек внимание НАПК в связи с возможным незаконным обогащением.

Более того, Гнатюк скрывал от НАПК свои другие квартиры и земельные участки, оформляя их на 69-летнего отца- пенсионера. Уточним, то ранее Гнатюк работал в ГФС под руководством Романа Насирова.