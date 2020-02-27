Евакуйовані з Китаю українці отримали результати тестів не коронавірус [ Редактировать ]
У 48 українців, яких евакуювали з Китаю, - короновірусу не виявили. Про це свідчать результати тестів. Аналізи інших пацієнтів медики очікують отримати вже сьогодні. А з п'ятниці перевірку на виявлення інфекції проходитиме персонал закладу.
Нагадаю, в санаторії Нових Санжарів перебувають на обсервації 72 людини, вивезених із КНР.
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