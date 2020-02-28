Весна вже післязавтра, а от обіцяних "посадок" топ-корупціонерів чомусь не видно. Навіть найгучніші справи поки що без вироків. А колишні посадовці, які все-таки встигли потрапити до СІЗО після зміни влади - максимум вийшли під домашній арешт. Тож, коли ж саджатимуть? Олена Зоріна провела ревізію найпомітніших звинувачень.

Оборудки у сфері постачання армії. Схеми на захмарні суми. Запчастини, автомобілі... Або навіть привиди постачань, які можна зробити хіба на папері...

"Понад 500 відкритих кримінальних проваджень в сфері фінансових порушень концерну Укроборонпром і дотичних підприємствах приватного сектору. Збитки, зафіксовані в матеріалах слідства, сягають суми понад один мільярд гривень", - говорить Гліб Каневський голова експертної організації Statewatch.

Серед фігурантів - відомі прізвища. Колишні політики, бізнесмени і чиновники.

Обшук у колишнього нардепа і голови комітету з питань безпеки й оборони Сергія Пашинського - новина цього тижня. Так само через корупцію в оборонці. Мова, за ствердженням слідчих, про зловживання службовим становищем і заволодіння державним майном.

"Яким чином відбулося так, що після того як Сергій Пашинський очолив комітет ВР з безпеки та оборони, яка виробляла пластик перекваліфікувалася і почала виробляти броньовані машини для фронту. І чому цю компанію очолював родич помічника Пашинського?" - говорить Олена Трегуб, генеральний секретар Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони.

З електронним браслетом і під цілодобовим домашнім арештом, щоправда, через іншу справу, Пашинський у соцмережах відповідає: він до того, у чому його підозрюють слідчі, не має жодного стосунку.

Один із найгучніших кейсів щодо корупції в оборонці, якому цього тижня виповнився рік. Так званий "Оборонгейт". Історія, яку викрили журналісти. Схеми щодо постачання із Росії контрабандних запчастин для військової техніки. Переплати в рази і шалені відкати високим чиновникам. Скандал зачепив і добряче вдарив по рейтингу тодішнього президента і кандидата Петра Порошенка. Серед фігурантів колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і його син Ігор. І чимало інших гучних імен.

"Це справи дуже не прості, вони від того і гучні тому що інколи нахабство просто вражало і мати доволі впевнену доказову базу треба мати на це час, щоб її зібрати", - говорить Андрій Боровик виконавчий директор Transparency International Ukraine .

Оборонка, вочевидь, чи не найулюбленіший спосіб заробітку схемачів.

"Тупа, нахабна схема, ми вам даємо землю, ти продаєш начебто нам квартири в елітному районі, в Печерському і 50 квартир віддаєш Міноборони для потреб військовослужбовців. Віддають квартири, тільки десь там в Новобєлічах, подалі, а по документах показують, що вони мають одну й ту саму вартість", - говорить Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Це ще одна історія, пов'язана з іншим можновладцем. Колишнім нардепом і забудовником Максимом Микитасем. І вона не одна.

"Є ряд контрактів, які отримали структури, пов'язані з Микитасем на будівництво арсеналів, сховищ для боєприпасів. Створення одного арсеналу сягає понад мільярду грн. Підрядники просто не могли встигнути освоїти таку велику суму коштів і просто зривали плани робіт. Через це ряд бомбосховищ - вони недобудовані", - говорить Гліб Каневський голова експертної організації Statewatch.

Гучні "посадки навесні" через махінації в оборонному секторі ще рік тому обіцяв кандидат, а тепер президент Володимир Зеленський. І вже у кріслі гаранта підтвердив свої наміри.

"Цим питанням займаються правоохоронні органи скоро ви це почуєте, побачите результат. У нас крайня точка зараз є - 1 листопада", - говорив Володимир Зеленський, президент України.

Та місяць за місяцем, а віз і нині там. Чи будуть хоча б другої весни обіцяні "посадки"? Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький нещодавно заявив: можливо.

"Думаю, в березні-квітні потрібно ставити крапку в цих провадженнях. Там терміни слідства ще є, але якщо справи з підозрюваними розслідуються більше 6 місяців, то виникає логічне питання: а що ж тоді робили раніше, якщо ви досі не готові", - говорить Назар Холодницький керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як почуваються самі фігуранти цих гучних справ? Що поробляють? І чи не збираються залишати Україну? Щоб дізнатися це, виїжджаємо за місто.

20 кілометрів від Києва. Елітний район Конча-Заспа. Нерухомість тут - одна з найдорожчих у Європі: сягає сотень тисяч, а подекуди кількох мільйонів доларів. Обирають її українські товстосуми: політики, зірки, бізнесмени. І саме тут оселилися чи не головні фігуранти "Оборонгейту" - Свинарчуки-Гладковські.

Двоповерховий будинок у понад вісімсот квадратних метрів - це не єдина власність сім'ї.

Замість Гладковського-старшого з нами погоджується поспілкуватися його адвокат.

І одразу ошелешує. Мовляв, у гучній справі "оборонгейту", його підопічний не підозрюваний.

"Гладковський в цій справі знаходиться в статусі свідка. З 27 серпня 2019 року по сьогоднішній день жодної слідчої дії по даному провадженню з Олегом Володимировичем не проводилось", - говорить Руслан Волинець, адвокат Олега Гладковського, доктор юридичних наук.

Питання у слідчих щодо іншого - постачання автомобілів для військових. І декларацій... Але і там до суду далеко.

"Слідство в тому проваджені зараз ухвалою Вищого антикорупційного суду продовжено до 16 травня 2020 року. Можливо, один із епізодів про недостовірне декларування слідство може виділити в окреме провадження і направити до суду", - говорить Руслан Волинець, адвокат Олега Гладковського, доктор юридичних наук.

Сам Гладковський уже давно не в в СІЗО і без браслета.

"В нього взагалі немає обмеження пересування. Він зараз знаходиться в Україні, в Києві. Він працює президентом корпорації "Богдан" і займається побудовою того бізнесу, який ще живий", - говорить Руслан Волинець, адвокат Олега Гладковського, доктор юридичних наук.

Нещодавно він оскаржив один з епізодів декларування і готується те саме зробити з іншими. Тікати, як і хворіти, запевняє захисник, Гладковський не збирається.

Це колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. Українцям запам'ятався любов'ю до картатих ковдр під час суду, несподіваними хворобами і самозціленням. Герой численних мемів, не так давно підозрюваний у корупції, цього тижня знову переміг у суді. Той укотре визнав звільнення Насірова з посади - незаконним. Можливо, і в нинішніх історіях будуть схожі епізоди.

"Для того, що себе зберегти і не потрапити за ґрати вони будуть використовувати будь-які методи. Від втекти просто з країни якимось чином до того, що будуть падати і закутуватися у будь-яку картату ковдру", - говорить Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Виправдають чи визнають винними?

"Може бути, що ми побачимо чергову хвилю еміграції з України колишніх чиновників, які через підкуп прикордонників чи якось інакше будуть тікати з України", - вважає Гліб Каневський, голова експертної організації Statewatch.

Як усе відбуватиметься? Побачимо за рік-два. Головне місце дій - Антикорупційний суд України.