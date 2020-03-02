На Северодонецком объединении "Азот", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа, начаты подготовительные работы по запуску цехов производства аммиака и карбамида. Мощность запускаемого цеха производства аммиака 1-А составляет 1700 т/сутки, цеха производства карбамида - 1200 т/сутки.



"Пусковые работы в цехах производства аммиака (1-А) и карбамида уже начаты. По нашим производственным планам предприятие запустит выпуск собственного аммиака и карбамида уже в начале марта 2020 года. При хорошем сценарии мы планируем в марте выпустить около 39 тыс. тонн аммиака, 31 тыс. тонн карбамида, 49,6 тыс. тонн аммиачной селитры", - подчеркнул Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО "Северодонецкое Объединение Азот".



Цеха аммиака и карбамида были остановлены в сентябре 2018 года. В марте 2019 года Северодонецкое объединение "Азот" возобновило выпуск аммиачной селитры и КАС на давальческом аммиаке. В результате в 2019 году было выпущено 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений.



В марте 2020 года на предприятии будет восстановлен полный технологический цикл, когда из природного газа будет производиться свой аммиак, а уже из аммиака - остальные виды удобрений (аммиачная селитра, КАС, карбамид).



"Восстановление заводом производства базовых видов удобрений, увеличение загрузки мощностей является прямым следствием введения Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) мер по защите украинского рынка от импорта удобрений по демпинговым ценам. Если защитные меры Правительства будут еще жестче и решительнее, результат будет еще более показательным. Проблема демпинга не решена до конца, потому что мы видим, что импортеры из России продолжают заводить удобрения по различным схемам через другие юрисдикции и очень элегантно обходить эмбарго. Образно говоря, плотину нужно перекрыть полностью, чтобы не было утечек. Введение квот было бы хорошим и справедливым решением со стороны МКМТ", - уверен Леонид Бугаев.



21 августа 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала проведение двух спецрасследований относительно импорта в Украину азотных удобрений (нитрата аммония, известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси), и сложных минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора, калия. КМ в апреле 2019 года было введено эмбарго на ввоз азотных удобрений из России.