Сегодня в Украине сложилась крайне опасная ситуация в экономике, финансах, социальной и медицинской сферах. За последние полгода мы стали свидетелями ускоренной деградации исполнительной власти, полного непонимания правительством, что нужно делать для защиты людей и страны от серьезных кризисных явлений в мировой экономике.

"Почти каждую неделю работы парламента мы вынуждены начинать с констатации факта, что ситуация в социально-экономической сфере в нашей стране ухудшается. Причина этой печальной традиции - беспомощность правительства. Вместо выработки и реализации конкретных шагов по стабилизации ситуации в промышленности, социальном обеспечении населения, от исполнительной ветви власти мы каждый раз слышим только заверения. "Все в порядке" - это не те объяснения, которые должны сейчас давать правительственные чиновники", - отметил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что вся деятельность этого правительства свелась к скандалам и презентациям, кстати, недешевым по стоимости.

"Они вообще ничего не делают для развития экономики. Премьер развлекает парламент веселыми картинками. Сообщает о создании очередного штаба, а министр экономики демонстрирует, как правильно чихать на проблемы страны. Тем временем усиливается катастрофическое положение с госфинансами. В январе госбюджет недополучил 13,9 миллиарда гривен. Долги за ЖК-услуги (с учетом электроэнергии) достигли почти 64 миллиардов гривен. Люди продолжают бежать из страны в поисках лучшей жизни.

Вместо открытия новых рабочих мест мы видим спад промышленного производства на 5,1% в двух третях регионов. И эта кризисная тенденция продолжается уже девятый месяц подряд. Наибольшее падение зафиксировано на востоке страны. Регионы, которые в прошлом были локомотивами украинской промышленности, сейчас страдают от войны и пренебрежительного отношения правительства. Приходят в упадок все сегменты промышленности. Настоящая катастрофа в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве: падение на 11,8%.

В тяжелом состоянии машиностроение - "минус" 10,5%. ГМК и металлургия - "минус" 10,3%. Зафиксирован спад и в сельском хозяйстве. Так называемая медицинская реформа разрушила отрасль и сделала людей беззащитными перед эпидемиями, которые одна за другой накрывают страну", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки правительства Гончарука "потому что каждый день их пребывания на должностях ничего, кроме беды, стране не несет", - резюмировал Юрий Бойко.