Абсолютное большинство украинцев не видят успехов в борьбе власти с коррупцией [ Редактировать ]
Вопреки мнению премьера Гончарука, число украинских граждан, которые не видят успехов в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, растет. Премьер считает, что действующее правительство достигло беспрецедентного прогресса в антикоррупционных мерах. Об этом он заявил гостям Украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.
Гончарук отметил, что для более успешной борьбы с коррупцией в Украине "нужно убирать предпосылки ее возникновения: упрощать процедуры, убирать глупые бумажки, диджитализировать процессы, создавать конкурентные рынки, уменьшать роль государства в экономике".
"Мы это и делаем. За последние шесть месяцев мы достигли беспрецедентного прогресса. На высшем уровне коррупции нет, но этого недостаточно", - заявил он.
А вот опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный с 21 по 25 февраля 2020 года, показал, что подавляющее большинство украинских граждан результатов этой титанической и очень "успешной" борьбы правительства не видят. Более того, число тех, кто не видит этих результатов, в последнее время ощутимо возросло.
Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти не является успешной, уверены 83% украинцев. Успех действующей власти в этом вопросе отмечают лишь 12%, свидетельствуют результаты февральского опроса КМИС.
При этом в декабре минувшего года успехи власти в вопросе борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти отмечали 17% респондентов, отсутствие успехов - 76%. Да и как увидеть эти успехи, если обвиняемые в коррупции массово выходят на свободу либо наказания для них ограничиваются чисто символическими?
Согласно результатам социсследования КМИС, 80% украинцев также не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).
Добавим: успехи в борьбе с коррупцией невозможны без избавления от некомпетентных, непрофессиональных чиновников на всех уровнях власти. Особенно тех, которые вместо конкретной работы занимаются беспредметной болтовней, постоянно суля украинскому населению "молочные реки и кисельные берега" и вводя в заблуждение иностранцев.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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