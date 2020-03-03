Вопреки мнению премьера Гончарука, число украинских граждан, которые не видят успехов в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, растет. Премьер считает, что действующее правительство достигло беспрецедентного прогресса в антикоррупционных мерах. Об этом он заявил гостям Украинского завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.

Гончарук отметил, что для более успешной борьбы с коррупцией в Украине "нужно убирать предпосылки ее возникновения: упрощать процедуры, убирать глупые бумажки, диджитализировать процессы, создавать конкурентные рынки, уменьшать роль государства в экономике".

"Мы это и делаем. За последние шесть месяцев мы достигли беспрецедентного прогресса. На высшем уровне коррупции нет, но этого недостаточно", - заявил он.

А вот опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный с 21 по 25 февраля 2020 года, показал, что подавляющее большинство украинских граждан результатов этой титанической и очень "успешной" борьбы правительства не видят. Более того, число тех, кто не видит этих результатов, в последнее время ощутимо возросло.

Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти не является успешной, уверены 83% украинцев. Успех действующей власти в этом вопросе отмечают лишь 12%, свидетельствуют результаты февральского опроса КМИС.

При этом в декабре минувшего года успехи власти в вопросе борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти отмечали 17% респондентов, отсутствие успехов - 76%. Да и как увидеть эти успехи, если обвиняемые в коррупции массово выходят на свободу либо наказания для них ограничиваются чисто символическими?

Согласно результатам социсследования КМИС, 80% украинцев также не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).

Добавим: успехи в борьбе с коррупцией невозможны без избавления от некомпетентных, непрофессиональных чиновников на всех уровнях власти. Особенно тех, которые вместо конкретной работы занимаются беспредметной болтовней, постоянно суля украинскому населению "молочные реки и кисельные берега" и вводя в заблуждение иностранцев.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"