Ситуацию с коронавирусом необходимо рассмотреть на внеочередном заседании ВР. Об этом с трибуны парламента 3 марта заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Для того, чтобы в стране не было паники из-за возможной эпидемии, нужны конкретные действия, а не неизвестно на чем основанные заявления чиновников, что у нас все хорошо. Главное - четко понять, существует ли угроза для украинцев", - сказал Юрий Бойко.

Он также обратил внимание на отсутствие правдивой информации о наличии тестов для проверки заболевших на коронавирус.

"Из моего личного общения с врачами, они не знают о наличии тестов на коронавирус в стране. По крайней мере, в больницах, где они работают, их нет. Если скрывать реальную ситуацию о коронавирусе - это сознательная позиция правительства, то она может обернуться большой трагедией для страны. Штаб по борьбе с коронавирусом, который был организован и анонсирован правительством еще месяц назад, должен отчитаться, что уже сделано, а главное - что он собирается делать, чтобы успокоить людей и объяснить им, что их страхи безосновательны", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он отметил, что парламент в пределах своих полномочий должен принять несколько решений и продемонстрировать обществу, что ситуация в стране контролируется. Это касается и экономики в целом, и коронавируса в частности.

"Прежде всего, мы должны остановить "коронавирус в экономике", и в среду отправить все это правительство в отставку. Потому что уже всем понятно: оно не в состоянии справиться ни с кризисом в стране, ни решить хотя бы одну из насущных проблем. Также необходимо остановить второй этап так называемой медреформы, иначе отечественная медицина будет уничтожена. Если с 1 апреля закроются тубдиспансеры и психоневрологические учреждения, в стране будет беда. Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала проект Постановления №3140, отменяющий эту античеловеческую медреформу. И мы настаиваем, чтобы на внеочередном заседании Верховной Рады в среду это постановление было проголосовано", - подчеркнул Юрий Бойко

"Кроме того, мы должны поддержать наших врачей. Потому что в случае эпидемии они, как солдаты на передовой, будут защищать и украинский народ, и нас с вами. А для этого нужно внеси изменения в Госбюджет, увеличить финансирование медицины, поднять зарплаты врачам. Сегодня медработники получают в полтора раза меньше, чем в среднем по промышленности. И когда они почувствуют заботу власти, что мы за них боремся, они будут бороться за здоровье людей", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".