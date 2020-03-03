Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в тексте постановления. "Учитывая определяющее значение праздника Победы для Украины, с целью отметить бессмертный подвиг народа, почтить память павших, а также с целью усиления социальной защиты ветеранов войны, утверждения традиций уважительного отношения к ним и создания условий для сохранения памяти о Великой Победе", "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает с требованием отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

А также требует от Кабинета Министров обеспечить выплату дополнительной единовременной денежной помощи в размере не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: ветеранам войны; бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; лицам, которые были насильно вывезены с территории бывшего Союза ССР на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, а также другим категориям населения, указанным в проекте постановления.

В документе отмечается, что при организации и проведении мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов должна быть использована символика времен Великой Отечественной войны.

Также постановлением предусмотрено проведение Министерством образования и науки Украины в учреждениях общего среднего образования, учреждениях профессионального и высшего образования открытых уроков памяти, встреч с ветеранами войны.

Кроме того, депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" предлагают, чтобы Министерство иностранных дел Украины провело празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в посольствах Украины. А Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Национальная общественная телерадиокомпания Украины провели тематические теле- и радиопередачи, посвященные 75-й годовщине Победы, чтобы это событие широко освещалось на радио и телевидении. Нацбанк же обяжут выпустить юбилейную монету.

Областным, местным государственным администрациям и исполнительным органам местного самоуправления рекомендовано провести целый ряд праздничных мероприятий.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"