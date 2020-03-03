Прочитав нашу статью, вы узнаете, можно ли взять онлайн кредит без звонков и отказа, и что для этого требуется сделать. Сразу скажем о том, что к "прозвону" и отклонению заявок на микрозайм могут привести одни и те же причины.

Когда МФО звонят кандидатам, и почему отклоняют заявки?

Оформляя микрокредит в первый раз, вы обязательно должны зарегистрироваться на сайте МФО. В процессе вам нужно будет заполнить специальную анкету - и именно на этом этапе потенциальные заемщики микрофинансистов допускают одни и те же ошибки. В результате, они сталкиваются или с необходимостью телефонной беседы с оператором кредитной компании, или с отказом в деньгах. Рассмотрим эти ошибки.

Неполнота предоставленных данных

Заполняя анкету заемщика, вы не должны оставлять в ней пустых граф. Если МФО предусматривает какую-либо строчку с вопросом, значит, ответ действительно необходим ей для принятия решения по запросу.

Если пустых граф будет множество, сотрудник микрофинансовой фирмы может решить, что кандидат на кредит пытается что-либо скрыть. Возможно, претендент не намерен выплачивать долг вовсе, поэтому и отказывается от указания всей запрашиваемой информации о себе. Как правило, утаить потенциальные заемщики стараются сведения о месте работы, контактных лицах, свои номера телефонов. Ваша "таинственность" приведет вас к отказу в займе.

При этом если все остальные факторы будут "за вас" (официальное трудоустройство, хорошая кредитная репутация, возраст 30-35 лет и т.д.), менеджер микрофинансовой фирмы с большой вероятностью не отклонит ваш запрос. Но свяжется по телефону для уточнения недостающей информации.

Неактуальные или неверные сведения

Несмотря на сообщения о том, что микрозаймы выдаются «без проверок», МФО всегда тщательно изучают и анализируют данные анкеты. Но в отличие от банков Украины, они проводят проверки в самые краткие сроки – буквально за 10-15 минут.

Оценивается информация из разных источников:

Анкета заемщика;

УБКИ;

Социальные сети и т.д.

Если вы указали неверные данные, за попытку обмана микрофинансовая компания может отклонить вашу заявку. Если неправильной информации будет минимум или вы являетесь благонадежным заемщиком во всех остальных отношениях, сотрудник МФО позвонит вам.

Большое количество опечаток

Если вы не можете грамотно заполнить анкету, отвечая на стандартные вопросы, будете допускать ошибки, печатая свое имя или набирая адрес работы, это также вызовет подозрения. Менеджер кредитной компании свяжется с вами по телефону, чтобы понять - не находитесь ли вы в неадекватном состоянии?

Медленное заполнение, редактирование данных профиля

Используя специальные программы, МФО могут контролировать поведение кандидата на своих сайтах. Если вы постоянно исправляете введенные данные, копируете, а потом удаляете их, это непременно вызовет подозрение в мошенничестве. Результат - звонок для проверки.

Автоматический займ - всегда без звонков и отказа?

Роботы, выдающие авто-займы, еще более «подозрительны», чем кредитные специалисты. Если они не смогут разобрать слова вашей анкеты из-за большого количества ошибок, или увидят, что вы слишком медленно отвечаете даже на вопрос о собственной платежеспособности или месторасположении, то:

Отклонят вашу заявку;

Передадут ее менеджеру.

В последнем случае телефонной беседы не избежать. Не сможете четко ответить на все вопросы сотрудника, не ответите на звонок - будет 100% отказ.

Если вы хотите получить микрозайм без отказа и телефонных бесед с оператором - заполняйте анкету без спешки, честно и не допуская ошибок. Учтите, что звонить сотрудник МФО может даже в том случае, если на сайте указано - принятие решений без звонков.