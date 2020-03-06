Війна на Донбасі: бойовики поранили трьох бійців [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено на сході минулої доби.
Окупанти відкривали вогонь 10 разів. Били з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Найбільш напружена ситуація на Луганщині - в районі Оріхового та Новотошківського, на цих ділянках найманці цілили із важкого озброєння.
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