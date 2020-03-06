У світі на коронавірус захворіли вже понад 98 тисяч людей. Кількість летальних випадків - 3 383. Подолали недугу майже 55 тисяч. Епіцентром епідемії залишається Китай - там 80 відсотків інфікованих від загальної кількості. Далі Південна Корея та Іран. Вірус шириться у США.

А у Франції захворів депутат парламенту - Жан-Люк Райцер, медики оціюють його стан як важкий. Заплановану на 9-те березня у Страсбурзі сесію Європарламенту перенесли до Брюсселя. Водночас збільшується і кількість спекулянтів на вбивчій інфекції. В Італії викрили магазин, який продав "панацею від коронавірусу". Прибуток злочинного онлайн-сервісу сягав кілька тисяч євро на добу.