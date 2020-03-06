ОПЗЖ подала в Раду законопроект о референдуме [ Редактировать ]
Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали в Верховной Раде проект закона "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе", который призван создать механизм инициирования и проведения таких референдумов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" убеждена: народ должен иметь право на прямое управление государством путем проведения референдумов. Политики, входящие в нашу партию, голосовали на референдуме, который дал Украине независимость, участвовали в организации и проведении референдума во времена Кучмы, собирали 4,6 млн голосов в поддержку народного волеизъявления при Ющенко и отстаивали в судах право на его проведение.
Мы защищали народовластие от произвола Ющенко и Януковича, требовали его от Порошенко и, уверен, добьемся законодательного закрепления права народа, гарантированного Конституцией Украины.
Мы определили, что именно народ как носитель суверенитета и единственный источник власти в Украине может и должен инициировать вынесение на референдум основополагающих вопросов и принимать ключевые решения ‒ от формы правления и вступления страны в блоки и союзы до внесения изменений в Конституцию Украины, статуса языков и гражданства.
Украинцы должны иметь право на контрольно-отзывной референдум по народной инициативе: выражать недоверие Кабмину и Верховной Раде и тем самым иметь возможность отправлять их в отставку, принимать решения об отставке глав районных и областных государственных администраций, советов всех уровней, председателей сельских, поселковых и городских советов.
Народные депутаты, приносившие присягу, в которой звучат слова: "Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников" - обязаны поддержать этот закон, устранить несправедливость, из-за которой украинцы долгие годы не могли реализовать свое конституционное право на референдум.
Уверен, что принятие Закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" позволит усовершенствовать механизм обеспечения реализации гражданами Украины их права на управление государственными делами через такую форму непосредственной демократии, как референдум. А также обеспечит осуществление гражданами функций контроля за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления; создаст соответствующие условия для реализации решений, принятых на референдумах; существенно уменьшит администрирование со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления по подготовке и проведению референдумов; позволит ликвидировать законодательный пробел относительно права граждан на инициирование и проведение местных референдумов по народной инициативе и будет способствовать дальнейшему развитию гражданского общества в Украине.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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