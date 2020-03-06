В УПЦ к празднику Торжества православия запустили в соцсетях челлендж [ Редактировать ]
К празднику Торжества Православия Центр информации Украинской Православной Церкви предложил верующим рассказать о святынях, которые хранятся в храмах и монастырях в разных уголках Украины. На официальных страницах Центра информации УПЦ в Facebook ссылка и в Instagram ссылка опубликованы условия челленджа #наші_святині.
"С 6 по 13 марта разместите на своей странице в Фейсбук или Инстаграм фотографию почитаемой православной святыни вашего края (иконы, мощи святых) и напишите чем она известна. Расскажите все интересное, что вы о ней знаете: ее историю, или случаи исцелений по молитвам перед ней", - призывают в Центре информации УПЦ.
Для участия необходимо опубликовать фотографию святыни и описание с хештегом #наші_святині. Также нужно отметить Центр информации УПЦ.
На странице организаторов в посте, где объявлен челлендж необходимо отметить других пользователей, которым может быть интересна эта информация и они также захотят рассказать о святынях. Организаторы сообщили, что 15 марта будут определены победители.
"Победители получат памятные подарки от Украинской Православной Церкви - иконы Собора преподобных отцов Киево-Печерских (праздник отмечается во второе воскресенье Великого поста, 15 марта), сладкие подарки, книги изданные малым тиражом и большой сюрприз", - отметили в Центре информации УПЦ.
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