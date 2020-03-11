Держава зобов'язана погасити українцям борги із зарплат, навіть якщо це економічно невигідно. На цьому наполягла нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська під час засідання парламентського комітету з питань соцполітики.

Сьогодні там провели аж два засідання. Такий турборежим пояснюють невідкладністю соціальних питань у зв'язку із поширенням коронавірусу.

"Я, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" потребовала создание срочного штаба антикризисного. Чтобы максимально предотвратить последствия мирового экономического кризиса. Мы заходим сейчас в кризис не имея никакой защиты. Не имея никакого люфта. Поэтому, "Оппозиционная платформы - За жизнь" видит три базовых направления. Это финансово фискальный инструмент. Это налоговый инструмент. И социальный инструмент. Людей нужно обеспечить возможностью. Дать людям каникулы на оплату ЖКХ. Но убрать давление государства", - пояснила Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".