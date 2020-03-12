МОЗ додатково закупить швидкі тести та тест-системи для діагностики Covid-19. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, близько 20 тисяч таких тестів дозволять перевірити 100 тисяч людей.

На сьогодні тестування вже проводять не лише в центральній референс-лабораторії у Києві, а й ще у восьми регіонах: у лабораторіях Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Рівного, Львова, Запоріжжя та в Київській обласній лабораторії.