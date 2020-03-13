На Прикарпатті в селі Пшеничники колишній водій виготовляє справжні старовинні гармати. Артилерійська зброя війська запорізького так захопила чоловіка, що він залучив до цього ремесла навіть свою дружину. В доробку прикарпатця вже понад десяток гармат. Про незвичне хобі - далі.

"Цією гарматою, це копія козацької, вони воювали козаки в свій час, і тримали таку велику територію".

Дмитро Петилюк показує свою останню роботу. Сто сорокакілограмова гармата ніби щойно з поля бою. Чавунне жерло, дерев'яні колеса і навіть старовинні елементи декору зі справжнім гербом. Усе як у добу козацтва. Хіба що єдина відмінність:

"Мої гармати не стріляють, зовсім інша технологія повинна бути. Та й і дозвільна система має бути".

Кілька років тому чоловік облаштував у гаражі майстерню і почав творити: альтанки, меблі, дерев'яні скульптури. Одного разу столичний знайомий замовив у нього "щось старовинне".

Дмитро Петилюк, майстер:

Каже, привези мені якусь старовину. А я кажу можна я вам гармату зроблю. І я йому привожу потім через місяць дерев'яну повністю, такі от колеса. Вони мені подобались своїм виглядом, о цей лафет, о ці ланци, о ця ковка.

Інформацію про козацькі гармати чоловік вивчав з книжок. А ще відвідував музеї, зокрема, у Львові, де вперше на українській землі і з'явилася ця зброя.

Дмитро Петилюк, майстер:

О тут станок я тут виточую дубовий ствол, о це вирізаю все вручну о ці бики, потім малюю, шпаклюю, і так вона получається. Маю дома кузню тут во на подвір'ю кувалду в руки і куєм.

Чавунне жерло виливають на місцевому підприємстві за зразком дерев'яного макета. А ось ядра майстер виготовляє з бетону.

"В козаків вони були металічні, з порохом зривні, а це я роблю цементні такі шпаклюю малюю в чорний колір і викладаю штук тридцять".

Дружина не відразу сприйняла хобі чоловіка.

Галина Петилюк, дружина майстра:

І відговорювала, і сміялася з нього, і нащо тобі того для чого час тратити. Але потім я ще й помагала йому малювати, щось підтримати, щось піднести помагала. Я вийшла заміж за шофера. - А в кінцевому результаті живете з майстром. - Та він спеціаліст такий.

Поціновувачів старовинної зброї серед українців чимало - розповідає прикарпатський майстер. Тож його роботи нині можна побачити в різних куточках України.