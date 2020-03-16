В зоні ООС закриють десятки пунктів пропуску [ Редактировать ]
І вже відсьогодні в Україні тимчасово закриваються близько сотні пунктів пропуску. Ще майже на півсотні тимчасово припинять пішохідне сполучення.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Усі подробиці можна знайти на їхньому сайті. Такі обмеження діятимуть попередньо до 3 квітня. Тимчасові зміни запроваджують і на контрольних пунктах в'їзду-виїзду і в районі проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Смєщук розкаже докладніше.
Відновлений міст через Сіверський Донець, на тому боці нової секції - люди в російській військовій формі та броні. Це пункт пропуску "Станиця Луганська". З огляду на епідеміологічну ситуацію - найнебезпечніший із усіх КПВВ. Велике скупчення людей, а за день тут лінію зіткнення перетинають від десяти до вісімнадцяти тисяч людей. І відсьогодні пункт пропуску - в режимі карантину.
Неля Доценко, керівник прес-служби Луганського прикордонного загону:
Якщо людина яка має місцем реєстрації проживання на непідконтрольній території з контрольованої частини ми її пропускаем, але в зворотному напрямку така людина пропускатися не буде. Пропускатися на підконтрольну територію України будуть лише громадяни які мають містом реєстрації Україну.
І навпаки. Зареєстрованих на підконтрольну територію з ОРДЛО впускати будуть, а випускати ні. Про це штаб ООС повідомив учора. Через особливий режим, на пункті пропуску зібралося чимало людей, яких не впускають.
Артем, переселенець, перетинає пункт пропуску:
По факту, по справке переселенцам пройти нельзя. С неподконтрольной территории Украины. Тоесть нас с ребенком и женой не пропускают. У жены прописка украинская, у меня луганская, мы оба живем вместе. И я сейчас не могу пройти, так как не пропускают.
Серед цих людей і ті, хто, як наприклад Олег, їхав по ліки.
Олег, перетинаючий пункт пропуску:
Я вообще инсулинозависимый, у меня инсулина на 2 дня осталось. Что хочешь, то и делай. Хоть сздыхай. Где я его возьму, он же специфический, он же подбирается. Ну закончится, будет кома.
"Зависли", так би мовити, і літні люди, які просто не знали про введення карантину. Особливий режим запровадили на два тижні, проте люди бояться, що він триватиме набагато довше.
Лідія Миколаївна, перитинаюча пункт пропуску:
Я прописана в Луганске, семь лет проживаю с Морозовка, меловой район. У меня там мама живет. 93 года. Вот я приехала в суббот,у оставила ее на 2 дня закрытой в доме. Как быть что скажите? Что делать я не знаю. Наготовила кушать на 2 дня и уехала.
Деякі із тих кого не пустили, все одно сидять та чекають.
Марина, перетинаюча пункт пропуску:
Сижу жду, может что-то поменяется. А что нам делать остается? Там карантина как бы нет, школы работают, все работает. У меня получается если ребенок сейчас заболеет - у меня справка переселенца, в Луганске никаких медикаментов, даже чтобы определить коронавирус нет там нету ничего.
Подібна ситуація і на інших пропускниках. Крім того в Луганській області закрили кілька пунктів пропуску до Росії.
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