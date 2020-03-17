До лікарні Дніпра евакуювали дев'ятьох бійців

За добу до Дніпра евакуювали дев'ять бійців. У них травми та поранення різного ступеня тяжкості. Найважчих доправили гелікоптерами. Їх терміново ушпиталили до обласної лікарні імені Мечникова. Медики поки що утримуються від коментарів