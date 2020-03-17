На Донбасі поранило українського бійця [ Редактировать ]
Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Там зафіксовано 7 ворожих обстрілів.
Російські найманці били із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та протитанкового ракетного комплексу.
Під ворожий вогонь потрапили райони поблизу Красногорівки, Новотошківського, Лебединського, Пісків та Хутора Вільний. Сьогодні на лінії розмежування - одна вогнева атака.
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