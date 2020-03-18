Правительство обязано передать на места финансирование - депутат [ Редактировать ]
Правительство обязано передать на места финансирование, а не только обязанности по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя первоочередные меры, которые необходимы для поддержки громад и регионов в условиях карантина.
"Парламент принял ряд инициатив, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса, поддержки экономики и защиты граждан. Но работа должна быть продолжена. В первую очередь необходимо принять меры для поддержки громад и регионов. Именно на местах сейчас возникнут самые большие вызовы и риски. Обеспечение работы больниц, поликлиник, врачей, младшего медперсонала, решение социальных проблем населения, непосредственная помощь людям – всё это ляжет на плечи местной власти", - подчеркнул политик.
По словам Юрия Бойко, необходимо обеспечить полноценное и своевременное перечисление всех бюджетных средств на места.
"Государство не имеет права сегодня устраняться от проблем громад и регионов. Необходимо не продавать землю, а ускорить её передачу отдельным территориальным громадам, где этот процесс еще не завершен. Также важно компенсировать доходы, которые потеряли местные бюджеты в связи с временной отменой налогов на коммерческую недвижимость и землю. И внести изменения в Госбюджет, чтобы увеличить субсидии регионам для укрепления системы здравоохранения и социальной защиты на местах", - считает Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Юрий Бойко акцентировал, что в условиях недофинансирования медицинских программ местные бюджеты должны получить от центральной власти поддержку адекватную ситуации.
"В условиях критического недофинансирования программы медицинских госгарантий на 25 млрд грн. дополнительные потери в 15 млрд грн. не позволят местной власти эффективно бороться с вирусом. Для того чтобы успешно противостоять эпидемии и обеспечить четкое выполнение карантинных мероприятий, деньги необходимо направить на места", - подчеркнул Сопредседатель оппозиционной фракции.
Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" первой подготовила пакет предложений по превентивным мерам, чтобы противостоять эпидемии, социальной поддержке людей и уменьшению негативных последствий для бизнеса. Часть этих предложений 17 марта была проголосована парламентом.
по теме
"Вся страна ждет, когда власть начнет работать" - ОПЗЖ
Подобные политические кульбиты говорят об отсутствии стратегии у президентского окружения
Бюджетный провал власти уже сказался на социальных выплатах украинцам
За два месяца 2020 года расходы госбюджета оказались меньше запланированных на 22 млрд грн
"Обвал отечественной промышленности на совести власти" - Юрий Бойко
По мнению Юрия Бойко, есть ряд решений, которые смогут восстановить промышленное производство
Правительство должно наладить подачу воды в Крым - ОПЗЖ
Заявление "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Правительство Гончарука ведет страну к экономическому краху
Заявление Виктора Медведчука