Турбота про дітей дуже часто лягає на плечі дідусів і бабусь

Понад півтора мільярда учнів по всьому світу нині позбавлені можливості навчатися у звичний спосіб через коронавірус. І турбота про дітей дуже часто лягає на плечі дідусів і бабусь. Та чи не наражає це на небезпеку літніх людей? Аліса Орлова з'ясовувала.

Закрити школи та відправити учнів на карантин один із перших заходів, що їх вживає влада більшості країн в умовах пандемії. Не виняток і Сполучені Штати.

Сотні тисяч дітей залишаються вдома. Батьки, яким, як і раніше доводиться ходити в офіс, звертаються по допомогу до старшого покоління. Дорослі діти Марії Равело, як і багато інших, не можуть залишити роботу. Тому під опікою 68-річної жінки щодня перебувають четверо онуків. Утім - чи доцільно це, враховуючи той факт, що літні люди - найбільш вразливі для COVID-19? Натомість діти часто або нездужають у легкій формі, або лише є переносниками вірусу. Марію Равело ця обставина теж турбує.

Марія Равело, 68-річна бабуся чотирьох онуків:

Так, я боюся, тому що вірус дуже небезпечний для людей мого віку, а діти можуть його переносити. Але треба бути обережним і молитися Богу, щоб допоміг пережити все це.

Інші пенсіонери опинилися у подібній ситуації. 66-річна Раїса Фернандес вивела свого п'ятирічного внука Стюарта на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям. Зараз подвір'я єдине місце, куди вона може відвести дитину.

Раїса Фернандез, пенсіонерка:

Звісно, скасування уроків вплинуло на мене. Тому що, по-перше, моя робота полягає в тому, щоб відводити дітей до школи, а потім - забирати їх звідти. Плюс у мене є онук, який не ходить до школи. Тепер увесь свій час проводжу з ним.

Батьки розуміють - залишати дітей з бабусями та дідусями ризиковано. Але більшість просто не бачить іншого виходу. Адже на няню потрібні чималі гроші. Не ходити на роботу також не вихід. Щоправда, своїм медичним працівникам - держава допомагає. З огляду на великі навантаження - при лікарнях організували безкоштовні центри, де про дітей подбають вихователі, поки батьки рятують життя.

Александра Діаз, лікар:

Я дуже переживала, бо не маю тут родичів. Лише чоловік та дитина. Він працює майже цілодобово і я так само. Адже ми медики, люди нас потребують зараз, як ніколи.

У деяких країнах повністю закрили всі школи та університети, в інших - рішення про призупинення занять приймають регіонально. За даними Юнеско, станом на сьогодні понад півтора мільярда учнів - позбавлені можливості навчатися у звичний спосіб.