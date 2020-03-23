Проезд по пропускам: в столице выдали 255 тысяч разрешений [ Редактировать ]
КГГА выдала киевлянам 255 тысяч пропусков на проезд в общественном транспорте.
Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на главу Киевской горадминистрации Виталия Кличко.
По его словам, столичными автобусами и троллейбусами могут пользоваться только представители определенных профессий.
"Общественный транспорт столицы с сегодняшнего дня работает в режиме введенных ограничений. А значит: не для всех пассажиров! Транспорт должен обеспечить перевозку на работу исключительно работников сфер инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих работу жилищно-коммунального хозяйства города",- сообщил мэр.
Кроме того, глава КГГА отметил, что те люди, которые подделывали пропуски будут отвечать перед законом, а сами разрешения будут действовать только с предъявлением служебного удостоверения сотрудникам полиции.
Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный транспорт перестал обслуживать горожан.
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