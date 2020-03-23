КГГА выдала киевлянам 255 тысяч пропусков на проезд в общественном транспорте.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на главу Киевской горадминистрации Виталия Кличко.

По его словам, столичными автобусами и троллейбусами могут пользоваться только представители определенных профессий.

"Общественный транспорт столицы с сегодняшнего дня работает в режиме введенных ограничений. А значит: не для всех пассажиров! Транспорт должен обеспечить перевозку на работу исключительно работников сфер инфраструктуры города. А именно тех, кто работает в больницах, правоохранительных органах, в продовольственных магазинах и аптеках, спасателей, специалистов, обеспечивающих работу жилищно-коммунального хозяйства города",- сообщил мэр.

Кроме того, глава КГГА отметил, что те люди, которые подделывали пропуски будут отвечать перед законом, а сами разрешения будут действовать только с предъявлением служебного удостоверения сотрудникам полиции.

Напомним, с понедельника, 23 марта, в Киеве общественный транспорт перестал обслуживать горожан.