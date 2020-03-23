ПЛР-тести передадуть до лабораторій у кожен регіон України вже сьогодні, про це повідомили в Офісі президента.

Із Гуаньчжоу до Києва тест-системи прибули цієї ночі. З Китаю їх доправив літак Збройних сил України. Йдеться про два види тестів: для ПЛР, тобто полімераз-ланцюгової реакції, та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставили медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень.

Експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для перевірки людей з підвищеною температурою та підозрою на коронавірус. У разі позитивного результату пацієнтів тестуватимуть за допомогою ПЛР-систем. Також експрес-тести та маски видадуть військовим, прикордонникам та поліцейським. Це перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще кілька рейсів.