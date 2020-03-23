Україна отримала тест-системи із Китаю [ Редактировать ]
ПЛР-тести передадуть до лабораторій у кожен регіон України вже сьогодні, про це повідомили в Офісі президента.
Із Гуаньчжоу до Києва тест-системи прибули цієї ночі. З Китаю їх доправив літак Збройних сил України. Йдеться про два види тестів: для ПЛР, тобто полімераз-ланцюгової реакції, та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставили медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень.
Експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для перевірки людей з підвищеною температурою та підозрою на коронавірус. У разі позитивного результату пацієнтів тестуватимуть за допомогою ПЛР-систем. Також експрес-тести та маски видадуть військовим, прикордонникам та поліцейським. Це перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще кілька рейсів.
по теме
МОЗ перевірить на коронавірус смертельні випадки від пневмонії
Зразки для проведення дослідження вже забрали. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
Україна отримала першу партію тестів на коронавірус з Китаю
З Китаю їх доправив літак збройних сил України. Привезли два види тестів: для ПЛР, тобто полімеразної ланцюгової реакції та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики
З Китаю в Україну доправили тести на коронавірус
З Китаю їх доправив літак збройних сил України. Привезли два види тестів: для ПЛР, тобто полімеразної ланцюгової реакції та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики
У МЗС готують ще одну евакуацію українців із Китаю
Наразі дипломатам відомо, що в Ухані досі перебуває сорок один співвітчизник
З Польщі прибудуть евакуйовані українці
Цього тижня продовжать евакуацію наших співгромадян з-за кордону