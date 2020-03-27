Пандемія Covid-19 прискорюється у геометричній прогресії. І без агресивних дій у всіх країнах можуть померти мільйони. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус. За його словами, перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів, другі - 11, треті - 4, а четверті сто тисяч зафіксовано лише за 2 дні.

В Україні коронавірус підхопили 196 людей. 5 з них померли. Найбільше недужих на Буковині, Прикарпатті, Тернопільщині та Київщині. Вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила більше тисячі зразків. Крім того, їх вивчають і обласні лабцентри. Перевіряють не лише аналізи людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.