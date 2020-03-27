Пандемія Covid-19 прискорюється у геометричній прогресії [ Редактировать ]
Пандемія Covid-19 прискорюється у геометричній прогресії. І без агресивних дій у всіх країнах можуть померти мільйони. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус. За його словами, перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів, другі - 11, треті - 4, а четверті сто тисяч зафіксовано лише за 2 дні.
В Україні коронавірус підхопили 196 людей. 5 з них померли. Найбільше недужих на Буковині, Прикарпатті, Тернопільщині та Київщині. Вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила більше тисячі зразків. Крім того, їх вивчають і обласні лабцентри. Перевіряють не лише аналізи людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
по теме
В регіонах України намагаються втримати ситуацію з поширенням Сovid-19
У Чернівецькій області всі 25 пацієнтів із коронавірусом - в обласній лікарні. Лише в одного пацієнта підвищена температура
Коронавірус стрімко шириться містами України
Почнемо з найсвіжішої статистики від Центру громадського здоров'я. В Україні зафіксовано вже 73 випадки зараження коронавірусом. 26 із них за минулу добу
Скасування автобусів на Кіровоградщині: хворі лишились без допомоги
Через скасування рейсових автобусів на Кіровоградщині люди, які потребують гемодіалізу, не можуть отримати цю життєво необхідну процедуру
Корнавірус в Україні: зафіксовано 7 нових випадків захворювання
Сім нових випадків захворювання на Covid-19 офіційно зареєстровано в Україні. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я
Благодійний фонд Пінчуків допомагає закупити апарати штучного дихання
Нове обладнання з'явиться, зокрема, у Донецькій, Волинській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Три апарати передбачені для столиці