В Нью-йоркском метро произошел пожар, в результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщает NBC New York.

По их словам, пожар произошел в центральной части города.

Отмечается, что в результате возгорания погиб один человек и еще 16 пострадали.

"По меньшей мере один человек погиб и еще 16 человек пострадали в пятницу утром в результате пожара внутри станции метро на Манхэттене", - говорится в сообщении.

Также авария привела к остановке работы всех поездов в центральной части Нью-Йорка.

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