Трагедия в Нью-Йорке: сгорела одна из станций метро [ Редактировать ]
В Нью-йоркском метро произошел пожар, в результате инцидента погиб человек.
Об этом сообщает NBC New York.
По их словам, пожар произошел в центральной части города.
Отмечается, что в результате возгорания погиб один человек и еще 16 пострадали.
"По меньшей мере один человек погиб и еще 16 человек пострадали в пятницу утром в результате пожара внутри станции метро на Манхэттене", - говорится в сообщении.
Также авария привела к остановке работы всех поездов в центральной части Нью-Йорка.
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