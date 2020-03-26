В четверг, 26 марта, в Ужгородском районе Закарпатской области случился пожар. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Пожар произошел в жилом доме, расположенном на ул. Главной в селе Солотвино.

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Огонь заметил владелец соседнего дома, который проснулся посреди ночи из-за лая собак. "Мужчина вышел на улицу и увидел, что горит соседский дом", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали. На месте пожара в комнате спасатели обнаружили тела двух человек: 71-летнего владельца дома и его 63-летнего приятеля.

Отмечается, что огонь уничтожил кровлю и перекрытия жилого дома площадью 80 кв.м.

Сейчас правоохранительные органы работают над выяснением причины возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что в Сумской области при пожаре погибли люди. Также читайте о том, что на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошла жуткая авария.