"Сильное местное самоуправление может спасти страну": Филатов обратился к политикам [ Редактировать ]
Городской голова Днепра, украинский бизнесмен и политик, Борис Филатов обратился к коллегам в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее видео появилось на странице в YouTube.
"Сегодня я обращаюсь не только к вам, уважаемые земляки, но и ко всем своим коллегам - мэрам, лидерам территориальных громад, политикам, которым небезразлична судьба их городов и государства в целом", - заявил Филатов.
Он отметил, что в хаосе эпидемии деньги, должности, статус и влияние превратились в пустой звук.
Единственным местом, где и топ-чиновники, и простые люди могут спасти свою жизнь, стали наши отечественные больницы. Но пока в одни инфекционки присылают неработающие ИВЛы, а в других наспех строят вип-палаты, основная проблема остается нерешенной.
"У власти в стране нет иммунитета и к сложным вызовам. Сейчас мы наблюдаем судорожные попытки спасти ситуацию. Но пришедшая эпидемия - это наша общая беда. Я обращаюсь к правительству, к центральной власти: местное самоуправление готово поддерживать эту борьбу, но вы должны с нами советоваться, прислушиваться к нам. Потому что именно города стоят на передовой борьбы со смертельным вирусом", - сказал Филатов.
Он также заявил, что жители украинских громад должны получить реальные, а не фиктивные права. Распоряжаться своими деньгами и обустраивать свою жизнь так, как они сами хотят, а не по приказам из столицы.
Парадокс заключается в том, что сегодняшняя моновласть должна понять, что и ей выгодно сильное и развитое местное самоуправление. Это спасение для президента и его команды. Они сегодня получили в свое управление колосса на глиняных ногах, который вот-вот может завалиться. Делегировав полномочия в регионы, у них появится шанс значительно увеличить управляемость государства. Сильное местное самоуправление может спасти страну в сложное время и стать залогом успеха ее будущего развития.
Борис Филатов подчеркнул, что "мы все должны начать строить нашу страну с нуля".
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