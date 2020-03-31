США продовжать санкції проти Росії [ Редактировать ]
Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії за кібератаки. Про це повідомляє прес-служба Білого дому. Указ ще у 2015 підписав тодішній президент Барак Обама.
Відтак, міністерство фінансів має право блокувати активи причетних до злочинів осіб як всередині США, так і за їх межами.
На підставі цього рішення санкції запровадили відносно Федеральної служби безпеки Росії і колишнього Головного розвідуправління Міноборони Федерації.
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