У Вашингтоні запровадили "драконівські" штрафи за порушення карантину

Вулиці, які і без того були напівпорожніми, тепер просто безлюдні - перший день, ніхто не знає, чого чекати і на скільки серйозно поліція контролюватиме виконання наказу