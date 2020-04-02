Бабусю з Каліфорнії поздоровили з 104 днем народження карантинним концертом [ Редактировать ]
Соціально дистанційований день народження відсвяткувала 104-річна бабуся з Каліфорнії. Стареньку вітали на вулиці - з дотриманням вимог карантину.
Родичі та сусіди зібралися біля будинку - на безпечній відстані, грали на музичних інструментах. Рут Ґалліван - ветеранка Другої світової, одна з перших жінок, що служили в морській піхоті США.
по теме
У Вашингтоні запровадили "драконівські" штрафи за порушення карантину
Вулиці, які і без того були напівпорожніми, тепер просто безлюдні - перший день, ніхто не знає, чого чекати і на скільки серйозно поліція контролюватиме виконання наказу
Американські науковці прогнозують другу хвилю пандемії
До "другої хвилі" Америка матиме і набір ліків, які зараз лише в стадії клінічних випробувань, і медичні протоколи. Реальнішою буде вакцина - пояснює головний інфекціоніст США
У США на найвищому рівні оприлюднили низку прогнозів щодо коронавірусу
Потерпіть до червня. У Білому домі очікують, що ситуація в країні повністю нормалізується уже за два місяці, - коли на початку літа показники захворюваності сягнуть нижньої межі
Диснейленд предлагает онлайн-аттракционы во время карантина
Если надеть VR-очки, эффект действительно впечатляет
Скандальний карантин: як жителі США дотримуються самоізоляції
Історія, яка змусила Америку заговорити про те, чи не надто жорсткий карантин? Чи не забагато заходів соціального дистанціювання? І наскільки вони адекватні ситуації?