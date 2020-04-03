Влада Китаю оголосила 4 квітня днем жалоби за жертвами коронавірусу. Про це повідомляє Держрада КНР. Пам'ять про померлих вшанують трьома хвилинами мовчання завтра о 10 ранку за місцевим часом. Крім того, приспустять прапори по всій країні, а також у посольствах і консульствах за кордоном.

Нагадаю, спалах нового вірусу почався з ринку у китайському місті Ухань. Інфекція швидко поширилася - нині у Піднебесній зафіксовано понад 80 тисяч випадків захворювання, з них майже три з половиною тисячі закінчилися летально.