Влада Китаю оголосила четверте квітня днем жалоби за жертвами коронавірусу [ Редактировать ]
Влада Китаю оголосила 4 квітня днем жалоби за жертвами коронавірусу. Про це повідомляє Держрада КНР. Пам'ять про померлих вшанують трьома хвилинами мовчання завтра о 10 ранку за місцевим часом. Крім того, приспустять прапори по всій країні, а також у посольствах і консульствах за кордоном.
Нагадаю, спалах нового вірусу почався з ринку у китайському місті Ухань. Інфекція швидко поширилася - нині у Піднебесній зафіксовано понад 80 тисяч випадків захворювання, з них майже три з половиною тисячі закінчилися летально.
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