Вже два тижні Одеська єпархія Української Православної Церкви допомагає тим, хто під час карантину найбільше потребує підтримки. Священики та віряни розвозять продуктові пайки малозабезпеченим, літнім людям; шиють та роздають на вулицях міста маски; власноруч виготовляють антисептичні засоби.

Андрій Пальчук, представник Одеської єпархії Української Православної Церкви:

Как только у нас в Украине начался вот этот момент в связи с карантином, моментально Одесская Епархия начала работы по всем "фронтам", чтобы решать эти вопросы. У нас есть силы, есть дух, есть молодость. У нас очень много адекватных, добрых людей, благодаря которым мы можем осуществлять такие хорошие вещи.

Гуманітарну акцію єпархія проводить разом з місцевими рестораторами Андрієм та Інарою Зарічанськими. Ресторан власним коштом готує їжу: комплексні обіди та вечері, а священики з волонтерами щодня розвозять їх багатодітним родинам та медпрацівникам. Підприємці філософськи ставляться до місії.

Андрій Зарічанський, ресторатор:

Сейчас, наверное, наше время, мы работали здесь 15 лет и благодаря всем этим людям, кому мы сейчас возим. Благодаря им - мы есть, а теперь уже мы будем их благодарить, теперь мы "разбрасываем камни", мы их собирали, но сейчас уже время разбрасывать.

Медпрацівників, які таким чином отримують їжу - близько чотирьох сотень. Це персонал другої міської дитячої лікарні, а також бригади семи підстанцій швидкої допомоги. Медики кажуть: для них завжди важлива підтримка людей, а за умов нинішньої пандемії - і поготів.

Владислав Глізнуца, завідувач підстанції КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":

По всем средствам массовой информации говорят, что каждый восьмой заболевший - это медработник. Поэтому риск очень большой, и спасибо тем людям, которые приходят на помощь, помогают - кто чем может.

Вдячні й багатодітні родини, які отримують допомогу. Загалом у таких сім'ях виховують близько трьохсот дітей, батьки яких наразі переживають скрутні часи.

Анна Єфімова, багатодітна мати:

Конечно, сейчас многие работу потеряли, мой муж - тоже, к сожалению. У нас еще и бабушки две старенькие, и папа - инвалид. Потому, очень благодарим, очень!

Крім того, Одеська єпархія розробляє план дій на випадок, якщо епідситуація погіршиться, а карантин буде продовжений - у місті, можливо, розгорнуть спеціальні точки харчування для населення.