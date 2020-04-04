Єпархія УПЦ та волонтери-ресторатори започаткували в Одесі гуманітарну акцію для підтримки малозабезпечених верств населення [ Редактировать ]
Вже два тижні Одеська єпархія Української Православної Церкви допомагає тим, хто під час карантину найбільше потребує підтримки. Священики та віряни розвозять продуктові пайки малозабезпеченим, літнім людям; шиють та роздають на вулицях міста маски; власноруч виготовляють антисептичні засоби.
Андрій Пальчук, представник Одеської єпархії Української Православної Церкви:
Как только у нас в Украине начался вот этот момент в связи с карантином, моментально Одесская Епархия начала работы по всем "фронтам", чтобы решать эти вопросы. У нас есть силы, есть дух, есть молодость. У нас очень много адекватных, добрых людей, благодаря которым мы можем осуществлять такие хорошие вещи.
Гуманітарну акцію єпархія проводить разом з місцевими рестораторами Андрієм та Інарою Зарічанськими. Ресторан власним коштом готує їжу: комплексні обіди та вечері, а священики з волонтерами щодня розвозять їх багатодітним родинам та медпрацівникам. Підприємці філософськи ставляться до місії.
Андрій Зарічанський, ресторатор:
Сейчас, наверное, наше время, мы работали здесь 15 лет и благодаря всем этим людям, кому мы сейчас возим. Благодаря им - мы есть, а теперь уже мы будем их благодарить, теперь мы "разбрасываем камни", мы их собирали, но сейчас уже время разбрасывать.
Медпрацівників, які таким чином отримують їжу - близько чотирьох сотень. Це персонал другої міської дитячої лікарні, а також бригади семи підстанцій швидкої допомоги. Медики кажуть: для них завжди важлива підтримка людей, а за умов нинішньої пандемії - і поготів.
Владислав Глізнуца, завідувач підстанції КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф":
По всем средствам массовой информации говорят, что каждый восьмой заболевший - это медработник. Поэтому риск очень большой, и спасибо тем людям, которые приходят на помощь, помогают - кто чем может.
Вдячні й багатодітні родини, які отримують допомогу. Загалом у таких сім'ях виховують близько трьохсот дітей, батьки яких наразі переживають скрутні часи.
Анна Єфімова, багатодітна мати:
Конечно, сейчас многие работу потеряли, мой муж - тоже, к сожалению. У нас еще и бабушки две старенькие, и папа - инвалид. Потому, очень благодарим, очень!
Крім того, Одеська єпархія розробляє план дій на випадок, якщо епідситуація погіршиться, а карантин буде продовжений - у місті, можливо, розгорнуть спеціальні точки харчування для населення.
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