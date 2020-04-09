Єврокомісія закликала країни-члени ЄС продовжити заборону на в'їзд у зону Євросоюзу до 15 травня. Зробити це потрібно, щоб уповільнити поширення вірусу в Європі. Обмеження не стосуються громадян ЄС, які повертаються додому, транзитних пасажирів, дипломатів, медиків, а також тих, в кого термінові сімейні обставини.

Заборону на в'їзд у зону Євроспільноти, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії ухвалили в середині березня на місяць.