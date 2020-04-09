Єврокомісія закликала країни-члени ЄС продовжити заборону на в'їзд [ Редактировать ]
Єврокомісія закликала країни-члени ЄС продовжити заборону на в'їзд у зону Євросоюзу до 15 травня. Зробити це потрібно, щоб уповільнити поширення вірусу в Європі. Обмеження не стосуються громадян ЄС, які повертаються додому, транзитних пасажирів, дипломатів, медиків, а також тих, в кого термінові сімейні обставини.
Заборону на в'їзд у зону Євроспільноти, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії ухвалили в середині березня на місяць.
по теме
Які питання розглянуть депутати на позачерговому засіданні Ради
Його збирались провести цієї п'ятниці, однак відклали на понеділок. Уряд та Мінфін підготували проєкт пропозицій щодо змін до держбюджету
Карантин в Україні послаблять не раніше ніж у травні - Денис Шмигаль
Це якщо зменшуватиметься кількість хворих на Сovid-19. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль
Сергій Каплін закликав владу підтримати бізнес безвідсотковими кредитами на час карантину
На час карантину держава має підтримати бізнес безвідсотквими кредитами. Аби роботодавці могли виплачувати зарплату працівникам
Верховна Рада проголосувала за відриття ринку землі: "Опозиційна платформа - за життя" обурена прийнятим рішенням
Закони в обмін на допомогу від МВФ. Верховна Рада проголосувала за відриття ринку землі. Ухвалення цього документа вимагали міжнародні кредитори для продовження фінансування
Закони в обмін на гроші МВФ: у Верховній Раді проголосували одразу за два документи
У Верховні Раді проголосували одразу два документи, ухвалення яких вимагав міжнародний валютний фонд для продовження співпраці - про ринок землі та Приватбанк