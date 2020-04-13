На Донбасі від обстрілу загинув український навідник [ Редактировать ]
Один український військовий загинув, ще одного поранено внаслідок ворожих атак на Донбасі. Відомо, що під час гранатометного обстрілу загинув навідник 93-ої бригади "Холодний Яр" - Леонід Скакуненко. Воїн був родом з Дніпропетровщини, йому було 32.
За минулу добу бойовики двічі порушили режим припинення вогню. З гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти обстріляли українські позиції поблизу Тарамчука та в районі Кримського. Бійці Об'єднаних сил були змушені відкрити вогонь по укріпленнях противника.
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