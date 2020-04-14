Вже понад 21 тисяча інфікованих коронавірусом - в країні-агресорі. Лише за останню добу в Російській Федерації зафіксували майже 2800 нових випадків зараження.

Офіційно, померло від COVID-19 - 170 росіян. Росія може стати новим джерелом зараження, вирішили у сусідній КНР і перекрили всі наземні пункти пропуску на кордоні з РФ, через наплив інфікованих.

За добу у китайській провінції Хейлунцзян, яка межує з чотирма регіонами РФ, виявили 79 нових випадків коронавірусу. З'ясувалося, що всі інфіковані китайці перед тим прибули з Москви.